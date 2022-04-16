Защитник «Зенита» Алип рассказал, какую установку дал Сергей Семак на матч с «Уралом»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о тактической установке главного тренера команды Сергея Семака на первый тайм матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).
«У нас была установка: с первых минут прессинговать игроков соперника и не давать им чувствовать себя свободно. Мы прессинговали и выполнили установку тренера», — рассказал Алип в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Артём Смолин (Великий Устюг).
«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).
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