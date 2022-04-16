Роналду сделал хет-трик в матче «Манчестер Юнайтед» — «Норвич», забив со штрафного

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Норвич Сити».
На 76-й минуте нападающий «МЮ» Криштиану Роналду сделал хет-трик, забив со штрафного. Ранее Роналду отличился на седьмой минуте после передачи Энтони Эланги, а также на 32-й минуте с паса Бруну Фернандеша.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогают ему ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Джонатан Мосс.
«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко в 31 встрече и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).
- 16 апреля 2022
-
18:55
-
18:54
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:37
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
18:12
-
18:02
-
17:50
-
17:43
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:12
-
17:08
-
17:04
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:33
-
16:26
-
16:14
-
16:11
-
16:00