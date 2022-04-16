Роналду сделал хет-трик в матче «Манчестер Юнайтед» — «Норвич», забив со штрафного

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Норвич Сити».



На 76-й минуте нападающий «МЮ» Криштиану Роналду сделал хет-трик, забив со штрафного. Ранее Роналду отличился на седьмой минуте после передачи Энтони Эланги, а также на 32-й минуте с паса Бруну Фернандеша.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогают ему ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Джонатан Мосс.



«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко в 31 встрече и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).