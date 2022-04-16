Юрий Гаврилов: «Спартак» — «Рубин»? Я такой мусор не смотрю

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, почему не смотрел матч команды с «Рубином» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Могу сказать сразу, я такой мусор не смотрю. Для меня без разницы, кто там играл», — рассказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Андрей Губанов (Краснодар). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).