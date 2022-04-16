Хлусевич: крымские футболисты хотят стать частью российского футбола

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о крымском футболе.

«Папа сказал мне посмотреть репортаж про крымский футбол. Я знаю, что там происходит. Мои ощущения совпали, я думаю, что все крымские футболисты желают, чтобы они стали частью российского футбола. Не знаю, почему из Крыма мало кто заиграл. Сейчас там нет никаких сложностей», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Хлусевич является уроженцем Симферополя. Футболист тренировался в академии «Крымтеплицы» и «УОРе», откуда перебрался в тульский «Арсенал». В январе 2022 года 21-летний футболист перешёл в «Спартак» за € 3 млн. Полузащитник провёл семь матчей в составе красно-белых, в которых отдал три голевые передачи.