Зарема Салихова жёстко ответила Василию Уткину

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, жёстко ответила спортивному журналисту Василию Уткину за высказывание по поводу СММ-службы красно-белых.

После матча «Спартак» — «Рубин» клубные СММ-службы устроили обоюдную перепалку в соцсетях. Казанцы опубликовали видео с участием нападающего красно-белых Александра Соболева, заменив его голос на крики дельфина. Москвичи ответили фотографией Леонида Слуцкого с подписью: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно». Это была отсылка на интервью Слуцкого после провала сборной России на Евро-2016.

Уткин отреагировал на этот «баттл» и написал в своём телеграм-канале: «Всё же нельзя не отметить — слово «говно» и его многочисленные синонимы в последнее время становится едва ли не главным в осмыслении важнейших событий в российском футболе, причём я имею в виду самих участников и сотрудников клубов». Ответ Заремы Салиховой не заставил себя долго ждать:

«При слове на букву «г» Василий Уткин оживает, расправляет плечи, блещет, как ему кажется, остроумием, иногда даже начинает танцевать. Почитайте его изречения относительно всех итальянских тренеров «Спартака», начиная со времён Карреры. А неитальянцу Эмери досталось за провинциальность и дурной вкус в одежде. Ещё тогда было странно слышать от мужчины, не имеющего отношения к профессии стилиста, об умении красиво одеваться. При этом сам Василий далеко не Джордж Клуни.

В пищевой цепочке блогеров, бывших игроков, комментаторов и любителей получить кусочек своей славы и экономической выгоды, когда можно порассуждать о той самой субстанции, Василий Уткин мнит себя касаткой.

Думаю, что последующие сезоны российского футбола станут, наконец, эпохой возрождения Уткина. А вот прочим блогерам и мелким метателям журавлиного помёта придётся перепрофилироваться и стать ценителями фигурного катания, конкуренции с мастодонтом Уткиным им не выдержать», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».