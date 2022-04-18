«Не приемлю беспричинных гадостей». Иммобиле — о критике за невыход сборной Италии на ЧМ

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле высказался по поводу критики за проваленную квалификацию на чемпионат мира – 2022 в составе национальной команды. Напомним, итальянцы уступили сборной Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче отбора на мундиаль (0:1).

«Меня сделали козлом отпущения за провал Италии на отборе ЧМ, ведь я лучший бомбардир Серии А? Это несправедливо. Критика – это часть футбола, и я её принимаю. Но беспричинных гадостей я не приемлю. Я принимаю похвалу и критику, когда они заслужены. Однако некоторые люди получают удовольствие, говоря гадости на другого человека. У меня остаётся разочарование из-за проваленной квалификации на чемпионат мира. Но эту ответственность разделяют все игроки», — приводит слова Иммобиле Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Иммобиле играет за сборную Италии с 2014 года. Всего за «Скуадра адзурра» он провёл 55 матчей, забив 15 голов. В составе сборной Италии Чиро стал чемпионом Европы 2020 года.