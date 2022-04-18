Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не приемлю беспричинных гадостей». Иммобиле — о критике за невыход сборной Италии на ЧМ

«Не приемлю беспричинных гадостей». Иммобиле — о критике за невыход сборной Италии на ЧМ
Комментарии

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле высказался по поводу критики за проваленную квалификацию на чемпионат мира – 2022 в составе национальной команды. Напомним, итальянцы уступили сборной Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче отбора на мундиаль (0:1).

«Меня сделали козлом отпущения за провал Италии на отборе ЧМ, ведь я лучший бомбардир Серии А? Это несправедливо. Критика – это часть футбола, и я её принимаю. Но беспричинных гадостей я не приемлю. Я принимаю похвалу и критику, когда они заслужены. Однако некоторые люди получают удовольствие, говоря гадости на другого человека. У меня остаётся разочарование из-за проваленной квалификации на чемпионат мира. Но эту ответственность разделяют все игроки», — приводит слова Иммобиле Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Иммобиле играет за сборную Италии с 2014 года. Всего за «Скуадра адзурра» он провёл 55 матчей, забив 15 голов. В составе сборной Италии Чиро стал чемпионом Европы 2020 года.

«Волшебные ночи превратились в кошмар». Что пишут в Италии о пролете мимо ЧМ-2022 «Волшебные ночи превратились в кошмар». Что пишут в Италии о пролете мимо ЧМ-2022
Италия во всём была лучше Северной Македонии! Как же Манчини пришёл к такому позору? Италия во всём была лучше Северной Македонии! Как же Манчини пришёл к такому позору?
Новость по теме
Чемпион Европы может завершить карьеру в сборной Италии из-за невыхода на ЧМ-22 и критики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022