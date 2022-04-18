Видеообзор эмоционального финала Кубка Нидерландов ПСВ — «Аякс»

17 апреля на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме в рамках финального матча Кубка Нидерландов сезона-2021/2022 ПСВ встретился с «Аяксом». Команда из Эйндховена одержала победу со счётом 2:1.
ПСВ в 10-й раз выиграл Кубок Нидерландов, победив «Аякс»
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Счёт был открыт в первом тайме. На 23-й минуте отличился полузащитник амстердамцев Райан Гравенберх, ему ассистировал Дави Классен. На 48-й минуте ответный мяч забил хавбек ПСВ Эрик Гутьеррес. Через две минуты результативный удар нанёс нападающий ПСВ Коди Гакпо. Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Данни Маккели.
Отметим, что победа ПСВ в Кубке Нидерландов сезона-2021/2022 стала 10-й для команды из Эйндховена в данном турнире. У «Аякса» 20 побед в Кубке.
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