Видеообзор эмоционального финала Кубка Нидерландов ПСВ — «Аякс»

17 апреля на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме в рамках финального матча Кубка Нидерландов сезона-2021/2022 ПСВ встретился с «Аяксом». Команда из Эйндховена одержала победу со счётом 2:1.

ПСВ в 10-й раз выиграл Кубок Нидерландов, победив «Аякс»

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Счёт был открыт в первом тайме. На 23-й минуте отличился полузащитник амстердамцев Райан Гравенберх, ему ассистировал Дави Классен. На 48-й минуте ответный мяч забил хавбек ПСВ Эрик Гутьеррес. Через две минуты результативный удар нанёс нападающий ПСВ Коди Гакпо. Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Данни Маккели.

Отметим, что победа ПСВ в Кубке Нидерландов сезона-2021/2022 стала 10-й для команды из Эйндховена в данном турнире. У «Аякса» 20 побед в Кубке.