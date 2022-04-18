Ляказетт: мне не нравился Обамеянг до момента, как он пришёл в «Арсенал»

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал, что ему не нравился форвард Пьер-Эмерик Обамеянг до того момента, как он перешёл в английскую команду.

«До его появления в «Арсенале» он мне не нравился. Честно говоря, я не дружу с тем Обамеянгом, которого вы видите в социальных сетях. Я дружу с Пьером-Эмериком», — приводит слова Ляказетта Canal+.

32-летний Обамеянг играл за английскую команду с января 2018 по январь 2022 года. Всего за лондонцев габонский форвард забил 92 гола и отдал 21 результативную передачу в 163 матчах. В настоящее время Обамеянг защищает цвета «Барселоны», за которую в 15 играх забил 10 голов и отдал голевую передачу.

Ляказетт перешёл в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017 года.