«Наполи» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 18 апреля, состоится матч «Наполи» — «Рома». Встреча 33-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Рома».
«Наполи» набрал 66 очков в 32 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (57) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Наполи» сыграет на выезде с «Эмполи», а «Рома» проведёт гостевую встречу с миланским «Интером». Оба матча состоятся 24 апреля.
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