Лоренцо Инсинье заплакал после упущенной победы «Наполи» в матче с «Ромой»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье заплакал после матча с «Ромой» в чемпионате Италии. В матче 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась ничьей со счётом 1:1.
После матча Инсинье последним покидал поле и не смог сдержать слёз. Отметим, именно Инсинье стал автором забитого гола в состае «Наполи», реализовав пенальти. «Роме» удалось избежать поражения на 90-й минуте.
«Наполи» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (58) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71).
Напомним, с лета 2022 года Инсинье будет защищать цвета клуба МЛС – «Торонто». Он заключил с североамериканским клубом 4-летний контракт.
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