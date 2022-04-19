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Карпин назвал главное качество, которым должен обладать лидер сборной России

Карпин назвал главное качество, которым должен обладать лидер сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о качествах, которыми должен обладать лидер национальной команды.

«Какими качествами должен обладать топ-игрок сборной России для достижения высоких задач? Для того, чтобы играть в сборной и тем более быть её лидером, нужно много качеств — даже слишком много качеств, чтобы их перечислять. И физические данные, и тактические, и мышление. Но давайте будем фокусироваться на одном. Прежде всего важен менталитет. Менталитет победителя, менталитет, с которым никто никого не боится и показывает всё, на что он способен, вне зависимости от соперника», – сказал Карпин в эфире «Авторадио».

Напомним, сборная России должна была играть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022, однако ФИФА отстранила российскую национальную команду от международных турниров из-за ситуации на Украине. В освободившееся «окно» сборная России провела учебно-тренировочный сбор.

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