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«Они могут внести вклад в будущее «ПСЖ». Почеттино — о молодых игроках парижан

«Они могут внести вклад в будущее «ПСЖ». Почеттино — о молодых игроках парижан
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о двух молодых игроках клуба — Ксави Симонсе и Эдуаре Мишю.

«Ксави Симонс и Эдуард Мишю тренируются с нами уже год и набрались опыта. Они могут внести свой вклад и сыграть роль в будущем «ПСЖ», — приводит слова Почеттино журналист Адриен Гренье в «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена вернуть Симонса и готовит контракт для 18-летнего футболиста, соглашение которого с парижанами истекает в конце текущего сезона. Сообщалось, что у Симонса, помимо «Барселоны», есть ряд предложений от других команд.

19-летний Мишю в шести матчах за основную команду парижан отдал одну голевую передачу. Соглашение футболиста с клубом истекает в 2025 году.

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