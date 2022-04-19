Магуайр: поражение 0:5 в игре с «Ливерпулем» — один из худших матчей в моей карьере

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал о чувствах, которые испытал после проигрыша «Ливерпулю» в первом круге этого сезона со счётом 0:5.

«Хочется ли взять реванш за октябрьское поражение со счетом 0:5? Да, конечно. Это был худший момент сезона, один из худших матчей в моей карьере. Уверен, что остальные игроки «Манчестер Юнайтед» тоже испытывали схожие ощущения.

Для таких матчей не нужна дополнительная мотивация. Это очень большое противостояние, одно из важнейших в мире. Приходя в клуб, ты знаешь о нём.

Мы с нетерпением ждём игры. Нужно показать лучший футбол, чтобы чего-то добиться, и мы должны быть готовы к этому», – приводит слова Магуайра Sky Sports.

Матч 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 19 апреля, в 22.00 мск.