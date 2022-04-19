Магуайр: поражение 0:5 в игре с «Ливерпулем» — один из худших матчей в моей карьере

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал о чувствах, которые испытал после проигрыша «Ливерпулю» в первом круге этого сезона со счётом 0:5.
«Хочется ли взять реванш за октябрьское поражение со счетом 0:5? Да, конечно. Это был худший момент сезона, один из худших матчей в моей карьере. Уверен, что остальные игроки «Манчестер Юнайтед» тоже испытывали схожие ощущения.
Для таких матчей не нужна дополнительная мотивация. Это очень большое противостояние, одно из важнейших в мире. Приходя в клуб, ты знаешь о нём.
Мы с нетерпением ждём игры. Нужно показать лучший футбол, чтобы чего-то добиться, и мы должны быть готовы к этому», – приводит слова Магуайра Sky Sports.
Матч 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 19 апреля, в 22.00 мск.
- 19 апреля 2022
-
16:51
-
16:34
-
16:34
-
16:24
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:11
-
15:52
-
15:42
-
15:38
-
15:23
-
15:23
-
15:20
-
15:11
-
15:06
-
15:01
-
14:53
-
14:49
-
14:34
-
14:26
-
14:22
-
14:21
-
14:12
-
14:06
-
14:04
-
14:01
-
13:53
-
13:48
-
13:41
-
13:33
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:22