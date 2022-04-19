Маттеус: не слишком бы удивился переходу Левандовского в «Барселону». Это понятная цель

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о возможном уходе нападающего мюнхенцев Роберта Левандовского в «Барселону».



«Меня не слишком бы удивил переход Роберта в «Барселону». Если «Барселона» предложит ему контракт на три года, как он хочет, и клубы договорятся о сумме, которая удовлетворит «Баварию», тогда я пойму все стороны. «Барселона», возможно, не лучше «Баварии», но играть перед 100 тысячами зрителей и биться с другими большими командами — это понятная цель. Но если стороны не договорятся, я абсолютно уверен, что Роберт забьёт более 30 голов за «Баварию» в следующем сезоне», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.

Ранее сообщалось, что в услугах Левандовского заинтересована «Барселона». Каталонский клуб оценивает возможный переход 33-летнего польского футболиста в € 30 млн.

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