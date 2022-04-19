Сандро Шварц рассказал, что необходимо для победы «Динамо» в игре с «Балтикой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с «Балтикой».

«В первую очередь хочется отметить, что калининградцы — хороший соперник. Мы достаточно проанализировали эту команду, и надо сказать, что сегодня нам нужно будет надёжно обороняться и остро сыграть в атаке. В любом случае залогом успеха сегодня будет наша надёжная оборона. Надо сразу вступать в контротбор и вместе с мячом переходить к атаке», — сказал Шварц перед матчем.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На стадии 1/8 финала бело-голубые разгромили на своём поле «Нижний Новгород», а калининградцы оказались сильнее «Чайки» из села Песчанокопского. Полуфинальные игры запланированы на 11 мая.