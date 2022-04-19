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Неманья Матич может перейти в «Рому»

Неманья Матич может перейти в «Рому»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в услугах 33-летнего сербского футболиста заинтересована «Рома». Ранее Матич объявил, что покинет английский клуб по окончании сезона-2021/2022. Представители «Ромы» ведут переговоры с окружением футболиста по поводу условий личного контракта.

Напомним, Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» в 2017 году. В нынешнем сезоне сербский полузащитник принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи.

«Рома» в 33 матчах набрала 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (71).

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