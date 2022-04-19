«Динамо» — «Балтика»: Макаров открыл счёт в игре, навесив с фланга

Сегодня, 19 апреля, в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 на стадионе «Калининград» проходит матч «Балтика» — «Динамо».



Денис Макаров открыл счёт в игре, навесив с фланга. Полузащитник забежал по флангу и навесил — Константин Тюкавин не дотянулся, а мяч отскочил от газона и попал в дальний угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Примечательно, что до стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка России дошли сразу три команды из ФНЛ — «Алания», «Балтика» и «Енисей».