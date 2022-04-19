«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Погба заменён на 10-й минуте из-за травмы

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. К 15-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



На 10-й минуте матча полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо французского игрока на поле вышел хавбек Джесси Лингард.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на втором месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).