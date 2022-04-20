Шелви: «Ньюкасл» достигнет масштабов «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви высказался о целях клуба на будущее. Напомним, клуб приобрели инвесторы из Саудовской Аравии.
«Этот клуб будет большим. Я говорю о масштабах «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Это займет определённое время, потребуется процесс перестройки, но «Ньюкасл» может забраться на самую вершину. Нам всем нужно просто набраться терпения. Всё, чего я хочу, это быть частью этого процесса», — цитирует Шелви Sky Sports.
Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Фонд приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Саудовцы выкупили клуб у Майка Эшли за € 350 млн.
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