Шелви: «Ньюкасл» достигнет масштабов «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви высказался о целях клуба на будущее. Напомним, клуб приобрели инвесторы из Саудовской Аравии.



«Этот клуб будет большим. Я говорю о масштабах «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Это займет определённое время, потребуется процесс перестройки, но «Ньюкасл» может забраться на самую вершину. Нам всем нужно просто набраться терпения. Всё, чего я хочу, это быть частью этого процесса», — цитирует Шелви Sky Sports.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Фонд приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Саудовцы выкупили клуб у Майка Эшли за € 350 млн.

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