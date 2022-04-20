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«Лидс» рассматривал Рауля в качестве замены Марсело Бьельсы

«Лидс» рассматривал Рауля в качестве замены Марсело Бьельсы
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Главный тренер «Реал Мадрид Кастилья» Рауль Гонсалес был одним из кандидатов на пост наставника английского «Лидса» после решения клуба уволить Марсело Бьельсу в феврале этого года. Об этом сообщает Marca.

За несколько дней до увольнения Бьельсы президент клуба Андреа Радриццани выбрал Рауля одним из потенциальных кандидатов на замену Аргентинцу.

В конечном итоге тренером «Лидса» был назначен бывший наставник «РБ Лейпциг» Джесси Марш.

Рауль тренирует «Реал Мадрид Кастилья» с сезона-2019/2020 и выиграл с клубом Юношескую Лигу чемпионов УЕФА в свой первый сезон.

Рауль имеет репутацию жёсткого и строгого тренера с акцентом на атакующий футбол. Ранее об интересе к нему в качестве тренера сообщалось в «Шальке» и франкфуртском «Айнтрахте».

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