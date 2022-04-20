Форвард «Ливерпуля» Фирмино пропустил матч с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, почему нападающий Роберто Фирмино пропустил матч 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:0).
«Бобби не участвовал, потому что в концовке матча с «Манчестер Сити» почувствовал боль в стопе. Всё не так плохо. Надеемся, он будет готов сыграть в матче с «Эвертоном», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований, кроме «Ливерпуля», входят «Манчестер Сити» (74) и «Челси» (62). Матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 24 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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