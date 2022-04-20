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«Рубин» проигрывает «Енисею» со счётом 0:3 после первого тайма четвертьфинала Кубка России

«Рубин» проигрывает «Енисею» со счётом 0:3 после первого тайма четвертьфинала Кубка России
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Сегодня, 20 апреля, проходит матч «Енисей» — «Рубин». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 проводится на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Рубин». После первого тайма «Рубин» проигрывает «Енисею» со счётом 0:3.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Енисея» Андрей Окладников, а на 32-й минуте форвард оформил дубль. На 39-й минуте полузащитник «Енисея» Никита Глушков довёл счёт до крупного.

В 1/8 финала Кубка России «Енисей» разгромил московский «Локомотив» со счётом 4:0, а «Рубин» одолел волгоградский «Ротор» (2:1). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

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