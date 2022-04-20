Мостовой: работа Слуцкого в «Рубине» — мучения. От «Енисея» могло залететь гораздо больше

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал вылет «Рубина» из Кубка России.



«Работа Слуцкого в «Рубине» больше похожа на мучения. Вопрос со Слуцким должен был решаться гораздо раньше. В Казани собрана нормальная команда, хорошие условия, а команда почти в зоне вылета.



3:1 от «Енисея» — это ещё нормально, могло залететь гораздо больше. «Енисей» ещё пару раз простил «Рубин».



У Слуцкого контракт долгосрочный — конечно, к нему полное доверие. Я задаюсь вопросом: а зачем это всё? Слуцкий провалился уже в трёх последних командах, а тут такое доверие. В другом месте его бы давно уволили. В «Спартаке» раза три бы убрали точно (смеётся). Беда!



Отдельно хочется поздравить «Енисей»! Просто красавцы! Помимо этого, команда ещё борется за выход в РПЛ, набрали ход. Было очень приятно смотреть на их игру. «Енисей» — молодцы. Красноярск — хороший и большой город. Думаю, все болельщики там просто счастливы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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