Мостовой: работа Слуцкого в «Рубине» — мучения. От «Енисея» могло залететь гораздо больше

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал вылет «Рубина» из Кубка России.
«Работа Слуцкого в «Рубине» больше похожа на мучения. Вопрос со Слуцким должен был решаться гораздо раньше. В Казани собрана нормальная команда, хорошие условия, а команда почти в зоне вылета.
3:1 от «Енисея» — это ещё нормально, могло залететь гораздо больше. «Енисей» ещё пару раз простил «Рубин».
У Слуцкого контракт долгосрочный — конечно, к нему полное доверие. Я задаюсь вопросом: а зачем это всё? Слуцкий провалился уже в трёх последних командах, а тут такое доверие. В другом месте его бы давно уволили. В «Спартаке» раза три бы убрали точно (смеётся). Беда!
Отдельно хочется поздравить «Енисей»! Просто красавцы! Помимо этого, команда ещё борется за выход в РПЛ, набрали ход. Было очень приятно смотреть на их игру. «Енисей» — молодцы. Красноярск — хороший и большой город. Думаю, все болельщики там просто счастливы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 20 апреля 2022
-
17:11
-
17:10
-
17:03
-
17:00
-
16:59
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:37
-
16:37
-
16:33
-
16:29
-
16:23
-
16:04
-
15:54
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:31
-
15:20
-
15:16
-
15:04
-
14:47
-
14:41
-
14:38
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:36