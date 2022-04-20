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Слуцкий: «Рубин» провалил первый тайм с «Енисеем». Всё делали медленно

Слуцкий: «Рубин» провалил первый тайм с «Енисеем». Всё делали медленно
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Кубка России с «Енисеем» (1:3).

«Понятно, что, к сожалению, провалили первый тайм. Не смогли попасть ни в один эпизод, найти зону отбора. Неправильно передвигались, перестраивались, всё делали очень медленно, с опозданием. После изменений и тактических, и человеческих в плане замен во втором тайме уже игру выравняли, создавали достаточно большое количество моментов. Уже играли со взаимными шансами, это было похоже на футбол. Ну а первый тайм, безусловно, провалили», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, «Енисей» вышел в 1/2 финала Кубка России впервые в истории. Ранее полуфиналистом турнира стало московское «Динамо», в серии пенальти одолевшее «Балтику». Жеребьёвка полуфиналов Кубка страны состоится завтра, 21 апреля.

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