Слуцкий: «Рубин» провалил первый тайм с «Енисеем». Всё делали медленно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Кубка России с «Енисеем» (1:3).

«Понятно, что, к сожалению, провалили первый тайм. Не смогли попасть ни в один эпизод, найти зону отбора. Неправильно передвигались, перестраивались, всё делали очень медленно, с опозданием. После изменений и тактических, и человеческих в плане замен во втором тайме уже игру выравняли, создавали достаточно большое количество моментов. Уже играли со взаимными шансами, это было похоже на футбол. Ну а первый тайм, безусловно, провалили», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, «Енисей» вышел в 1/2 финала Кубка России впервые в истории. Ранее полуфиналистом турнира стало московское «Динамо», в серии пенальти одолевшее «Балтику». Жеребьёвка полуфиналов Кубка страны состоится завтра, 21 апреля.