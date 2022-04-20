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Клопп — о смерти сына Роналду: не могу представить, каково ему. Соперничество — в стороне

Клопп — о смерти сына Роналду: не могу представить, каково ему. Соперничество — в стороне
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после смерти новорождённого сына. По этой причине португалец пропустил матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который завершился победой мерсисайдцев со счётом 4:0.

«В жизни столько вещей, которые важнее футбола. Мы сочувствуем Криштиану и его семье.

Именно таким должен быть футбол, когда всё соперничество отходит на второй план. В тот момент было важно лишь одно, аплодисменты были проявлением уважения.

С того момента, когда мы услышали о случившемся, все наши мысли были с Криштиану и его семьёй. Я даже не могу представить, каково ему. Мы искренне сочувствуем», — цитирует Клоппа BBC.

Напомним, сам матч 30-го тура завершился разгромной победой «Ливерпуля». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и закончилась со счётом 4:0.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте.

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