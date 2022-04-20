Бакаев: никакого равного матча не было. «Спартак» доминировал от начала и до конца

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (1:0).

«Никакого равного матча не было, мы доминировали от начала и до конца. И если бы не удаление, то всё равно доминировали бы. У «Спартака» был сумасшедший настрой, вы просто не представляете. Этого не объяснить», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 21-й минуте пенальти в ворота армейцев реализовал Зелимхан Бакаев. В добавленное к первому тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен.



«Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.