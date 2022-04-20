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Жигулёв, не игравший с февраля, покинул польский «Заглембе». Ранее из клуба ушёл Башкиров

Жигулёв, не игравший с февраля, покинул польский «Заглембе». Ранее из клуба ушёл Башкиров
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Российский полузащитник Илья Жигулёв покинул польский «Заглембе», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт был расторгнут по соглашению сторон. 26-летний футболист присоединился к «Заглембе» в августе 2021 года, перейдя из «Краснодара» за € 300 тыс. Контракт Жигулёва с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.

Россиянин сыграл в 15 матчах за «Заглембе» во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Футболист не появлялся на поле в составе польской команды с 18 февраля.

Отметим, что Жигулёв стал вторым россиянином, покинувшим в апреле «Заглембе». Ранее это сделал полузащитник Евгений Башкиров.

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