Гвардиола прокомментировал победу «Ман Сити» над «Брайтоном» в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) в рамках 30-го тура чемпионата Англии.
«До конца чемпионата остался месяц. Мы знаем, что нам нужно делать. Если мы потеряем два очка, то «Ливерпуль» станет чемпионом. Впереди у нас очень сложные матчи. За последние пять лет мы проделали большую работу. Футболисты отдают на поле все силы. Когда Де Брёйне здоров и находится в форме, то является шикарным игроком. Сегодня он провёл отличный матч», — цитирует Гвардиолу BBC со ссылкой на Sky Sports.
После 32 матчей «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ, набрав 77 очков. «Брайтон» (33) находится на 10-й позиции. В активе команды 40 очков.
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