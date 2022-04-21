Гвардиола установил рекорд Англии по быстроте покорения отметки в 250 побед

Главный тренер «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола обновил один из рекордов чемпионата Англии благодаря победе над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) в 32-м туре английской Премьер-лиги.

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», Гвардиола одержал 250 побед в 344 матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити». Для достижения этого количества побед ему потребовалось наименьшее количество матчей среди всех тренеров, работавших в английском высшем дивизионе.

344 матча — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

(«Манчестер Сити»); 396 матчей — Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);

(«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»); 429 матчей — Кенни Далглиш («Ливерпуль», «Блэкберн», «Ньюкасл»);

(«Ливерпуль», «Блэкберн», «Ньюкасл»); 433 матча — Арсен Венгер («Арсенал»);

(«Арсенал»); 439 матчей — Дон Реви («Лидс»).

Напомним, «Манчестер Сити» возглавляет таблицу чемпионата Англии, набрав 77 очков в 32 турах и опережая ближайшего преследователя в лице «Ливерпуля» на один балл.