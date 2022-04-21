Гвардиола установил рекорд Англии по быстроте покорения отметки в 250 побед
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Главный тренер «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола обновил один из рекордов чемпионата Англии благодаря победе над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) в 32-м туре английской Премьер-лиги.
Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», Гвардиола одержал 250 побед в 344 матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити». Для достижения этого количества побед ему потребовалось наименьшее количество матчей среди всех тренеров, работавших в английском высшем дивизионе.
- 344 матча — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
- 396 матчей — Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);
- 429 матчей — Кенни Далглиш («Ливерпуль», «Блэкберн», «Ньюкасл»);
- 433 матча — Арсен Венгер («Арсенал»);
- 439 матчей — Дон Реви («Лидс»).
Напомним, «Манчестер Сити» возглавляет таблицу чемпионата Англии, набрав 77 очков в 32 турах и опережая ближайшего преследователя в лице «Ливерпуля» на один балл.
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