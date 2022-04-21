Арриго Сакки: «Милан» и «Интер» нельзя сравнивать

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки прокомментировал миланское дерби в матчах 1/2 финала Кубка Италии.



«С точки зрения качества и опыта «Милан» и «Интер» даже нельзя сравнивать. «Интер» — топ-команда. Она ближе, чем «Милан», к достижению высокого уровня игры в Европе, в том числе благодаря своим инвестициям. Они должны постоянно совершенствоваться как коллектив. Нападающие должны помогать защитникам, а игроки обороны должны поддерживать атаку. Считаю, что это единственный способ достичь нужных целей», — цитирует Сакки Football Italia.

Напомним, что по итогам двух матчей «Интер» победил со счётом 3:0 (0:0, 3:0). В финале Кубка Италии подопечные Симоне Индзаги сыграют с «Ювентусом», который обыграл «Фиорентину» (1:0, 2:0).