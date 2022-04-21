Арриго Сакки: «Милан» и «Интер» нельзя сравнивать
Поделиться
Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки прокомментировал миланское дерби в матчах 1/2 финала Кубка Италии.
«С точки зрения качества и опыта «Милан» и «Интер» даже нельзя сравнивать. «Интер» — топ-команда. Она ближе, чем «Милан», к достижению высокого уровня игры в Европе, в том числе благодаря своим инвестициям. Они должны постоянно совершенствоваться как коллектив. Нападающие должны помогать защитникам, а игроки обороны должны поддерживать атаку. Считаю, что это единственный способ достичь нужных целей», — цитирует Сакки Football Italia.
Напомним, что по итогам двух матчей «Интер» победил со счётом 3:0 (0:0, 3:0). В финале Кубка Италии подопечные Симоне Индзаги сыграют с «Ювентусом», который обыграл «Фиорентину» (1:0, 2:0).
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
03:27
-
03:16
-
03:04
-
03:03
-
02:37
-
02:29
-
02:11
-
02:09
-
01:52
-
01:39
-
01:30
-
01:20
-
01:19
-
00:59
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:25
-
00:08
-
00:07
-
00:05
- 20 апреля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:51
-
23:46
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:18
-
23:17
Партнерский контент