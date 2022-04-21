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Автор гола в ворота «Зенита» обратился к тем, кто смеётся над штрафными «Алании»

Автор гола в ворота «Зенита» обратился к тем, кто смеётся над штрафными «Алании»
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24-летний атакующий полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани обратился к тем, кто смеётся над штрафными команды, после победной встречи с «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка России.

«Пусть люди, которые смеются над нами и говорят, что мы как дурачки бегаем, кричим и хороводы водим, видят, что мы можем доказать в игре.

Кого выделял Гогниев перед матчем? Мы готовились тактически. У нас не было каких-то разборов персон: только по Дзюбе говорили, что будет верховая борьба. Ничего особенного не обсуждали, смотрели картинку в общем», — сказал Гиоргобиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В нынешнем сезоне Гиоргобиани принял участие в 33 матчах за «Аланию» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Напомним, именно благодаря голу Николая на 90+3-й минуте со штрафного владикавказский клуб перевёл матч с «Зенитом» в серию пенальти.

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