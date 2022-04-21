Полузащитник «Алании» рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Кубка России

24-летний атакующий полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал, кого хотел бы получить в соперники в полуфинале Кубка России по футболу.



«Хотели бы команду Премьер-Лиги, чтобы наши болельщики посмотрели ещё зрелищный футбол, а там какая попадётся. Нам неважно, всё равно нужно будет выигрывать.



«Спартак» или «Динамо»? Не знаю, не думал об этом. Мне и те, и те. Без разницы кого обыгрывать? Да. Я надеюсь, что обыграем. Посмотрим, ничего не будем заранее говорить», — сказал Гиоргобиани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.



В нынешнем сезоне Гиоргобиани принял участие в 33 матчах за «Аланию» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Напомним, именно благодаря голу Николая на 90+3-й минуте со штрафного владикавказский клуб перевёл полуфинальный матч с «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в Кубке России в серию пенальти.