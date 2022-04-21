Дрогба, Агуэро, Скоулз и ещё несколько экс-футболистов вошли в Зал славы АПЛ
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Восемь именитых экс-футболистов вошли в Зал славы английской Премьер-лиги, об этом сообщила пресс-служба АПЛ.
В Зал славы АПЛ вошли: Дидье Дрогба («Челси»); Патрик Виейра и Иан Райт (оба — «Арсенал»); Петер Шмейхель, Пол Скоулз и Уэйн Руни (все — «Манчестер Юнайтед»); Венсан Компани и Серхио Агуэро (все — «Манчестер Сити»).
Напомним, в Зале славы АПЛ уже находятся: Тьерри Анри и Деннис Бергкамп (оба — «Арсенал»); Алан Ширер («Ньюкасл Юнайтед»); Эрик Кантона, Рой Кин и Дэвид Бекхэм (все — «Манчестер Юнайтед»); Фрэнк Лэмпард («Челси»); Стивен Джеррард («Ливерпуль»).
Стоит отметить, что членство в Зале славы АПЛ считается самой высокой индивидуальной наградой, присуждаемой бывшим игрокам чемпионата Англии.
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