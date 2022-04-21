Пол Скоулз рассказал, что считает одной из главных проблем «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался, что, по его мнению, является одной из главных проблем манкунианцев.
«Манчестер Юнайтед» пальцем не притронулся ни к одному из игроков «Ливерпуля». Им позволяли делать всё, что они хотят. «Ливерпулю» было слишком просто играть, и такую мотивацию «Манчестер Юнайтед» сложно понять.
Игроки «Манчестер Юнайтед» должны быть заряжены на каждую игру. Они выглядели потерянными, группа игроков без идей и без энтузиазма. Вы говорите о лидерах, в составе «красных дьяволов» их нет.
В «Ливерпуле» есть Милнер, Хендерсон, ван Дейк, Матип, Фабиньо – все они лидеры. Это состав настоящих мужчин. У них много таких», — приводит слова Скоулза Manutd.one.
После 33 сыгранных туров «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.
- 21 апреля 2022
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