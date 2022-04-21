Бэйл может перейти в «Ди-Си Юнайтед» из МЛС. Ему готовы платить больше, чем Руни в 2018-м

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в МЛС.
Как сообщает в соцсетях журналист The Washington Post Стивен Гофф, клуб ведёт переговоры с валлийцем. Первые контакты начались несколько месяцев назад, но они были безрезультатны. Отмечается, что «Ди-Си Юнайтед» готов платить Бэйлу больше, чем экс-форварду команды Уэйну Руни в 2018 году.
32-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года, куда перешёл из английского «Тоттенхэм Хотспур» за € 101 млн. Контракт игрока со «сливочными» истекает 30 июня.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Бэйл сыграл в пяти матчах, в которых забил один гол. Всего в составе мадридского клуба нападающий в 258 играх забил 106 мячей и отдал 67 результативных передач.
Видеообзор матча 33-го тура Примеры «Осасуна» — «Реал»:
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