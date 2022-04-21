«Атлетик» победил «Кадис», доигрывая матч в меньшинстве

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Атлетик». Гости одержали победу – 3:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 3-й минуте отличился полузащитник басков Рауль Гарсия, ему ассистировал Нико Уильямс. На 22-й минуте форвард «Атлетика» Икер Муньяин удвоил преимущество своей команды.
Гарсия выводит «Атлетик» вперёд:
Муньяин удваивает преимущество басков:
На 33-й минуте хавбек Микель Весга довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Муньяин. На 56-й минуте один мяч отыграл нападающий «Кадиса» Лукас Перес.
На 72-й минуте вторую жёлтую карточку получил Весга. На 87-й минуте форвард хозяев Рубен Собрино сделал преимущество «Атлетика» минимальным, пас оформил Альваро Негредо.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
После 33 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Атлетик» из Бильбао располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Баскская команда набрала 48 очков. «Кадис» с 31 очком находится на 17-й строчке, у зоны вылета. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.
- 21 апреля 2022
-
23:34
-
23:27
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:48
-
22:31
-
22:27
-
22:21
-
22:19
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:39
-
21:28
-
21:16
-
20:54
-
20:30
-
20:28
-
20:28
-
20:26
-
20:26
-
20:16
-
20:13
-
20:11