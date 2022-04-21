«Атлетик» победил «Кадис», доигрывая матч в меньшинстве

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Атлетик». Гости одержали победу – 3:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 3-й минуте отличился полузащитник басков Рауль Гарсия, ему ассистировал Нико Уильямс. На 22-й минуте форвард «Атлетика» Икер Муньяин удвоил преимущество своей команды.

Гарсия выводит «Атлетик» вперёд:

Муньяин удваивает преимущество басков:

На 33-й минуте хавбек Микель Весга довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Муньяин. На 56-й минуте один мяч отыграл нападающий «Кадиса» Лукас Перес.

Весга делает счёт разгромным:

Гол Переса:

На 72-й минуте вторую жёлтую карточку получил Весга. На 87-й минуте форвард хозяев Рубен Собрино сделал преимущество «Атлетика» минимальным, пас оформил Альваро Негредо.

Удаление Весга:

Результативный удар Собрино:

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После 33 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Атлетик» из Бильбао располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Баскская команда набрала 48 очков. «Кадис» с 31 очком находится на 17-й строчке, у зоны вылета. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.