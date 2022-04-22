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Помощник тен Хага отказался возглавлять «Аякс» и хочет последовать за тренером в «МЮ»

Помощник тен Хага отказался возглавлять «Аякс» и хочет последовать за тренером в «МЮ»
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Помощник главного тренера нидерландского «Аякса» Митчелл ван дер Гаг отказался возглавить команду в следующем сезоне и предпочитает последовать за наставником команды Эриком тен Хагом в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Джонатан Шрагер в «твиттере».

Ван дер Гагу 50 лет, он закончил игровую карьеру в 2007 году в саудовском клубе «Ан-Наср». Также защитник выступал в составе португальского клуба «Маритиму», шотландского «Мотеруэлла». На родине ван дер Гаг играл за ПСВ, «НЕК», «Спарту» Роттердам и «Утрехт».

1 июня 2021 года ван дер Гаг был назначен ассистентом главного тренера «Аякса» тен Хага, который на днях получил назначение в «Манчестер Юнайтед» со следующего игрового сезона.

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