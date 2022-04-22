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ЦСКА рассказал, как клуб организует «Безуглеродный матч» с «Динамо»

ЦСКА рассказал, как клуб организует «Безуглеродный матч» с «Динамо»
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Встреча между ЦСКА и «Динамо» на «ВЭБ Арене» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт в рамках акции «Безуглеродный матч», которую запланировали представители домашней команды. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Углеродный след — это совокупность вредных веществ, которые попали в атмосферу в результате деятельности человека или компании. Чтобы его сократить, игроки ЦСКА приедут на игру с «Динамо» на электробусах, а для болельщиков установит велопарковки, чтобы стимулировать отказ от использования автомобиля.

Также ЦСКА начал процесс раздельного сбора мусора на арене, установил энергосберегающие лампы и предлагает скидку на билеты для всех, кто приобретет их в электронном виде.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 24 апреля. Начало: 19:30 мск.

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