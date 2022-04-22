Марко Ройс: мы едем на матч с «Баварией» с уверенностью в себе

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился ожиданиями от матча с «Баварией», который состоится завтра.

«Это игра престижа, без вопросов. Но, как и в каждом матче, мы хотим победить. В последнее время мы много обсуждали наши очные встречи, но сейчас я хочу обойтись хорошим комментарием. Нам просто нужно сосредоточиться на игре, и результат придёт. Мы едем на матч с уверенностью в себе», — цитирует игрока сайт Бундеслиги.

32-летний Ройс в нынешнем сезоне забил 13 голов и отдал 13 голевых передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение немецкого нападающего истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает Ройса в € 13 млн. Дортмундцы (63) занимают второе место в чемпионате Германии, мюнхенцы (72) — первое.