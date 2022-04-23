Френки де Йонг летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sport.es.



По информации источника, в услугах 24-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Де Йонг входит в список трансферных целей манкунианцев на летнее окно. Отмечается, что де Йонгу нравится в «Барселоне», однако игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед», чтобы воссоединиться с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом, который с нового сезона возглавит «красных дьяволов».



Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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