Френки де Йонг летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sport.es.
По информации источника, в услугах 24-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Де Йонг входит в список трансферных целей манкунианцев на летнее окно. Отмечается, что де Йонгу нравится в «Барселоне», однако игрок может перейти в «Манчестер Юнайтед», чтобы воссоединиться с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом, который с нового сезона возглавит «красных дьяволов».
Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи.
«Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 33-й тур:
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