Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Можно будет всё повыигрывать». Куликов — о возможном участии клубов РПЛ в азиатской ЛЧ

«Можно будет всё повыигрывать». Куликов — о возможном участии клубов РПЛ в азиатской ЛЧ
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мыслями о возможном участии клубов из Российской Премьер-Лиги в азиатской Лиге чемпионов.

«Хотел бы я перейти в какой-нибудь средний европейский чемпионат, как Польша или Чехия? Можно было бы попробовать, но это нужно было делать раньше. Сейчас я хочу быть в «Локомотиве». Это родной для меня клуб, с которым я хочу добиться хороших результатов. Плюс ситуация в мире непонятная, там общественность тоже сильно давит, хоть и не во всех случаях.

Можно попробовать, посмотреть уровень. Это лучше, чем ничего. Там можно будет всё повыигрывать – Суперкубки, чемпионаты Азии (смеётся). Но всё равно будет не так просто. Знаю китайскую команду, где Халк играл, но название с ходу не назову», — цитирует Куликова «РБ-Спорт».

Новость по теме
Куликов: от побега Гисдоля было негодование. Не по-человечески. Просто взял и кинул «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022