«Можно будет всё повыигрывать». Куликов — о возможном участии клубов РПЛ в азиатской ЛЧ

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мыслями о возможном участии клубов из Российской Премьер-Лиги в азиатской Лиге чемпионов.



«Хотел бы я перейти в какой-нибудь средний европейский чемпионат, как Польша или Чехия? Можно было бы попробовать, но это нужно было делать раньше. Сейчас я хочу быть в «Локомотиве». Это родной для меня клуб, с которым я хочу добиться хороших результатов. Плюс ситуация в мире непонятная, там общественность тоже сильно давит, хоть и не во всех случаях.



Можно попробовать, посмотреть уровень. Это лучше, чем ничего. Там можно будет всё повыигрывать – Суперкубки, чемпионаты Азии (смеётся). Но всё равно будет не так просто. Знаю китайскую команду, где Халк играл, но название с ходу не назову», — цитирует Куликова «РБ-Спорт».