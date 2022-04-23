«Можно будет всё повыигрывать». Куликов — о возможном участии клубов РПЛ в азиатской ЛЧ

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мыслями о возможном участии клубов из Российской Премьер-Лиги в азиатской Лиге чемпионов.
«Хотел бы я перейти в какой-нибудь средний европейский чемпионат, как Польша или Чехия? Можно было бы попробовать, но это нужно было делать раньше. Сейчас я хочу быть в «Локомотиве». Это родной для меня клуб, с которым я хочу добиться хороших результатов. Плюс ситуация в мире непонятная, там общественность тоже сильно давит, хоть и не во всех случаях.
Можно попробовать, посмотреть уровень. Это лучше, чем ничего. Там можно будет всё повыигрывать – Суперкубки, чемпионаты Азии (смеётся). Но всё равно будет не так просто. Знаю китайскую команду, где Халк играл, но название с ходу не назову», — цитирует Куликова «РБ-Спорт».
- 23 апреля 2022
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:11
-
12:59
-
12:45
-
12:35
-
12:24
-
12:01
-
12:01
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:42
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:59
-
09:46
-
09:42
-
09:27
-
08:57
-
08:54
-
08:36
-
08:19
-
06:40
-
05:29
-
04:53
-
04:22
-
04:04
-
03:46