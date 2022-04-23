Гюндоган: сейчас Бензема, наряду с Левандовским, является лучшим нападающим мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о нападающем «Реала» Кариме Бензема.
«Сейчас Бензема, наряду с Левандовским, является лучшим нападающим мира. Он отлично играет обеими ногами и головой. Думаю, в прошлом его недооценивали и теперь он показывает критикам, что они были неправы. Долгое время Карим был в тени Криштиану Роналду, особенно в СМИ, но теперь он получает внимание, которого заслуживает. Он позволяет своим достижениям говорить за себя. Бензема обладает всеми качествами, необходимыми для получения «Золотого мяча», — приводит слова Гюндогана Sport1.de.
Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 26 апреля в Манчестере (Англия). Ответная встреча пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
- 23 апреля 2022
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:34
-
14:17
-
14:00
-
13:57
-
13:53
-
13:52
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:11
-
12:59
-
12:45
-
12:35
-
12:24
-
12:01
-
12:01
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:42
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:59
-
09:46
-
09:42