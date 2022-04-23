Гюндоган: сейчас Бензема, наряду с Левандовским, является лучшим нападающим мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о нападающем «Реала» Кариме Бензема.



«Сейчас Бензема, наряду с Левандовским, является лучшим нападающим мира. Он отлично играет обеими ногами и головой. Думаю, в прошлом его недооценивали и теперь он показывает критикам, что они были неправы. Долгое время Карим был в тени Криштиану Роналду, особенно в СМИ, но теперь он получает внимание, которого заслуживает. Он позволяет своим достижениям говорить за себя. Бензема обладает всеми качествами, необходимыми для получения «Золотого мяча», — приводит слова Гюндогана Sport1.de.



Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 26 апреля в Манчестере (Англия). Ответная встреча пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).

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