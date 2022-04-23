Масалитин: у ЦСКА спад, просто так из ямы не выйдешь. «Динамо» — фаворит дерби
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 24 апреля. Начало — в 19:30 мск.
«У ЦСКА наметился спад. Причём как физический, так и моральный. Не выигрывают четыре игры. Из этого кризиса надо выходить. На морально-волевых, надо работать на команду. Со «Спартаком» было огромное желание, но надо ещё прилагать голову. Просто так из этой ямы не выйдешь, нужно перебарывать себя.
У «Динамо» всё стабильно. Команда показывает ровный футбол и претендует на чемпионство. Думаю, что в этой игре «Динамо» фаворит», — сказал Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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