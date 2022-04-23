«Локомотив» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Нижний Новгород».



«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Карпукас, Керк, Жемалетдинов, Петров, Изидор.



Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Чёрный, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Марадишвили, Бека-Бека.



«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Эннин.



Запасные: Анисимов, Гойло, Панчиков, Каккоев, Александров, Миладинович, Горбунов, Берковский, Милсон.



«Локомотив» набрал 38 очков в 24 встречах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).