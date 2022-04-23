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Агент Фукса: Бруно останется в ЦСКА в следующем сезоне

Агент Фукса: Бруно останется в ЦСКА в следующем сезоне
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Августо Ногейра, агент бразильского защитника ЦСКА Бруно Фукса, сообщил, что его клиент не собирается покидать московский клуб после завершения сезона-2021/2022.

«Бруно останется в ЦСКА в следующем сезоне. Он не планирует покидать команду», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний бразильский защитник в девяти матчах чемпионата и Кубка России не отметился результативными действиями. Соглашение между Фуксом и ЦСКА истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3 млн.

После 25 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», у которого 55 очков. Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» состоится 24 апреля. Начало – в 19:30 мск.

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