Хави не скупился на похвалу полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Френки де Йонге.

«Френки показывает очень хороший уровень игры с тех пор, как я возглавил клуб. Он должен продолжать забивать голы, отдавать результативные передачи, быть главным героем.



Френки может стать одним из лучших полузащитников в мире. Если бы это зависело от меня, то он бы остался в «Барселоне» на долгие годы», — приводит слова Хави Football Espana в «Твиттере».

24-летний де Йонг перешёл в испанскую команду из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека 42 проведённых матча, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

«Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига. 33-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.