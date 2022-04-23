Хави не скупился на похвалу полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Френки де Йонге.
«Френки показывает очень хороший уровень игры с тех пор, как я возглавил клуб. Он должен продолжать забивать голы, отдавать результативные передачи, быть главным героем.
Френки может стать одним из лучших полузащитников в мире. Если бы это зависело от меня, то он бы остался в «Барселоне» на долгие годы», — приводит слова Хави Football Espana в «Твиттере».
24-летний де Йонг перешёл в испанскую команду из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека 42 проведённых матча, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
«Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига. 33-й тур:
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