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«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в центральном матче 31-го тура Бундеслиги

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в центральном матче 31-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Хозяева одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри, ему ассистировал Леон Горецка. На 34-й минуте преимущество «Баварии» удвоил нападающий Роберт Левандовски, голевой пас отдал Томас Мюллер.

На 52-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал полузащитник Эмре Джан. На 83-й минуте взятием ворот отметился хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала.

Мюнхенская «Бавария» набрала 75 очков в 31 встрече и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Дортмундская «Боруссия» (63) — на 2-м месте. В тройку лидеров турнира также входит «Байер» (55). Действующий чемпион Германии — «Бавария».

Германия - Бундеслига. 31-й тур
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Гнабри – 15'   2:0 Левандовски – 34'   2:1 Джан – 52' (пен)   3:1 Мусиала – 83'
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