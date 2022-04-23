«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в центральном матче 31-го тура Бундеслиги

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию». Хозяева одержали победу – 3:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри, ему ассистировал Леон Горецка. На 34-й минуте преимущество «Баварии» удвоил нападающий Роберт Левандовски, голевой пас отдал Томас Мюллер.



На 52-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал полузащитник Эмре Джан. На 83-й минуте взятием ворот отметился хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала.



Мюнхенская «Бавария» набрала 75 очков в 31 встрече и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Дортмундская «Боруссия» (63) — на 2-м месте. В тройку лидеров турнира также входит «Байер» (55). Действующий чемпион Германии — «Бавария».