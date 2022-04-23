«Не станет полной неожиданностью». Спортдиректор «Боруссии» — о Холанде в АПЛ

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отреагировал на вопрос о возможном переходе нападающего команды Эрлинга Холанда в один из клубов английской Премьер-лиги в летнее трансферное окно.

«Теперь это не станет для нас полной неожиданностью…» — приводит слова Цорка журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на 21-летнего Холанда является английский «Манчестер Сити», который готов активировать опцию выкупа за норвежского игрока и предложить ему 5-летнее соглашение с зарплатой в € 30 млн за сезон.

В 27 матчах нынешнего сезона Холанд забил 25 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение нападающего с «Боруссией» истекает в 2024 году.