«Не станет полной неожиданностью». Спортдиректор «Боруссии» — о Холанде в АПЛ
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отреагировал на вопрос о возможном переходе нападающего команды Эрлинга Холанда в один из клубов английской Премьер-лиги в летнее трансферное окно.
«Теперь это не станет для нас полной неожиданностью…» — приводит слова Цорка журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sports.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на 21-летнего Холанда является английский «Манчестер Сити», который готов активировать опцию выкупа за норвежского игрока и предложить ему 5-летнее соглашение с зарплатой в € 30 млн за сезон.
В 27 матчах нынешнего сезона Холанд забил 25 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение нападающего с «Боруссией» истекает в 2024 году.
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