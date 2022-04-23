Роберт Левандовски не ответил на вопрос о желании остаться в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о ситуации со своим контрактом.

«Скоро будет встреча, но пока ничего особенного не произошло. Я также замечаю, что происходит. Ситуация для меня не очень простая», — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Сообщается, что польский нападающий отказался отвечать на вопрос, хочет ли он остаться в «Баварии».

33-летний Левандовски в нынешнем сезоне принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив 48 голов и отдав шесть результативных передач. Соглашение между форвардом и «Баварией» истекает в конце следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Левандовски может продолжить карьеру в испанской «Барселоне», которая активно интересуется нападающим.

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в 33-м туре Ла Лиги:

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