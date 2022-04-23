Роберт Левандовски не ответил на вопрос о желании остаться в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о ситуации со своим контрактом.
«Скоро будет встреча, но пока ничего особенного не произошло. Я также замечаю, что происходит. Ситуация для меня не очень простая», — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Сообщается, что польский нападающий отказался отвечать на вопрос, хочет ли он остаться в «Баварии».
33-летний Левандовски в нынешнем сезоне принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив 48 голов и отдав шесть результативных передач. Соглашение между форвардом и «Баварией» истекает в конце следующего сезона.
Ранее сообщалось, что Левандовски может продолжить карьеру в испанской «Барселоне», которая активно интересуется нападающим.
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в 33-м туре Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 23 апреля 2022
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:17
-
22:06
-
22:02
-
21:46
-
21:42
-
21:31
-
21:27
-
21:24
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:43
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:52
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:28