Защитник «Ювентуса» отказался от трети зарплаты, чтобы остаться в команде

«Ювентус» и защитник Маттиа Де Шильо близки к подписанию нового соглашения. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, 29-летний футболист пошёл на сокращение зарплаты, чтобы остаться в туринской команде. Ранее Де Шильо получал в команде € 3 млн за сезон, по новому соглашению защитник будет зарабатывать € 2 млн, включая бонусы.
Соглашение между сторонами будет заключено до 2025 года. Нынешний контракт Де Шильо истекает в конце сезона.
В текущем сезоне 29-летний Де Шильо провёл за туринский клуб 27 матчей во всех турнирах, забив один гол, а также отдав три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает футболиста эффективным сменщиком правого и левого крайних защитников.
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