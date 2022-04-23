Защитник «Ювентуса» отказался от трети зарплаты, чтобы остаться в команде

«Ювентус» и защитник Маттиа Де Шильо близки к подписанию нового соглашения. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, 29-летний футболист пошёл на сокращение зарплаты, чтобы остаться в туринской команде. Ранее Де Шильо получал в команде € 3 млн за сезон, по новому соглашению защитник будет зарабатывать € 2 млн, включая бонусы.



Соглашение между сторонами будет заключено до 2025 года. Нынешний контракт Де Шильо истекает в конце сезона.

В текущем сезоне 29-летний Де Шильо провёл за туринский клуб 27 матчей во всех турнирах, забив один гол, а также отдав три голевые передачи.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает футболиста эффективным сменщиком правого и левого крайних защитников.